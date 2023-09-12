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        Edirne'de aranması olan 7 zanlı tutuklandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranması olan 15 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 09:23 Güncelleme: 12.09.2023 - 09:23
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        Edirne'de aranması olan 7 zanlı tutuklandı
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        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        İlçede son bir haftadaki çalışmalarda aranması olan 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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