Edirne'de 122 düzensiz göçmen yakalandı

Güvenlik güçlerinin, sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmen gruplarına yönelik çalışmasında Suriye, Irak, Afganistan ve Pakistan uyruklu 122 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

- "Yunan askerleri dövüp nehre attı" iddiası

Bazı göçmenler Yunanistan'da güvenlik güçlerinin kendilerini darbettiklerini ve ardından geri itildiklerini ileri sürdü.

Yunanistan sınırına yakın Edirne'deki Elçili köyünde, Yunan askerleri tarafından dövüldükten sonra Türkiye'ye yarı çıplak şekilde gönderildiklerini öne süren düzensiz göçmenler köylülerden yardım istedi.

Vücutlarında darp izleri olan göçmenlere köy halkı elbise verdi, yemek yedirdi.

Köy muhtarı Mehmet Hamdi Aksoy, AA muhabirine köyleri sınır hattında olduğu için zaman zaman düzensiz göçmenlerle karşılaştıklarını söyledi.

Darbedilmiş göçmenlerle köy içerisinde karşılaştığını anlatan Aksoy, "Yunan askerleri bunları dövüp nehre atmış. İki grup şeklinde 7-8 kişilerdi. Arkadaki grupta bulunan göçmenler ağır yürüyorlardı. Bende yanlarına gidip 'ne olduğunu' sordum. Yaralarını açtılar. Çok fena dövmüşler. Bizde yardım ettik ve köy kahvesine getirdik. Su, çay, yemek ve elbise verdik." dedi.