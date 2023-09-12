Edirne'de şehir içinde kalan hurdalıklar taşınacak

Edirne Sanayi Sitesi arkasında, hızlı tren hattı yakınında yol kenarında kurulu hurdalıklar 2017 yılında çevre yolunun açılmasıyla hem trafik hem de bölgedeki yapılaşmanın artmasıyla kentin içinde kaldı.

Hurda malzemelerin hurdalık yakınına taşması görüntü kirliliği açısından da sorun teşkil ediyordu.

Hurdalıkların daha uygun bir yere taşınması için Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin başkanlığında toplantı yapıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Belediye Başkanı Yardımcısı Selçuk Çakır, Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, diğer yetkililer ve hurdacıların katılımıyla valilikte gerçekleşen toplantıda, hurdacıların taşınması süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

-Hurdacılar da kararı destekliyor

Edirne Hurda Toplayıcıları Yardımlaşma Derneği Başkanı İbrahim Merdin, AA muhabirine hurdacıların şehre yakın bir yere taşınabileceğini söyledi.

Hurdacıların şehir içinde kalmasından dolayı kötü görüntüler oluştuğunu belirten Merdin, "Çevre kirliliği yapıyor, görüntü olarak hoş değil. Geçen ay belediye başkanımızla bir toplantı yaptık hurdacılarla ilgili. Kedi Köpek Evi'nin orada belediyenin bir yeri var. Oradan bize 500'er metrekare, Tayakadın ve Karakasım köylerinin arasında bulunan bir araziden de 3'er dönüm yer verilebileceği söylendi. Toplama alanı barınağın orası, depolama alanı da diğer yer olacak." dedi.

Kentte yaklaşık 5 bin hurda toplayıcısının bulunduğunu ifade eden Merdin, bu kişilerin topladıkları hurdaları kolaylıkla teslim edebilecekleri şehre yakın bir noktanın seçilmesi gerektiğini kaydetti.

Merdin, söz konusu alanlardan taşınma kararını desteklediklerini ifade etti.

Hurdacı Abdulselam Gök ise ulaşım açısından şehre yakın bir noktaya taşınmak istediklerini belirtti.

Uygun bir yere taşınmaya hazır olduklarını ifade eden Gök, "Bizler de yolun üzerinde bulunmaktan dolayı rahatsızız. Uygun bir bulunması ve bizim oraya taşınmamız gerekiyor. Biz de çok huzursuz oluyoruz burada, yolun içine çıkılıyor. Kazaya da neden olabiliyor." diye konuştu.

Dilek Arzu Dermenci de tahsis edilecek yerin hurda toplayıcılarının ulaşabileceği bir yer olması gerektiğine dikkati çekti.