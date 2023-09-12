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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 13:27 Güncelleme: 12.09.2023 - 13:27
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        Edirne'de asayiş
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.K'yı Kocasinan Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Keşan'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında şüpheli M.Y'nin evinde arama yaptı.

        Aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Şüpheli M.Y. hakkında tahkikat başlatıldı.

        - Evden hırsızlık

        Keşan'da evinden cep telefonu ve bir miktar parası çalınan kişi polise başvurdu.

        Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan R.Ö, evinden cep telefonu ve bir miktar parası çalındığını fark etti.

        Ev sahibi Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

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