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        Gurbetçilerin dönüş yolculuğu büyük oranda tamamlandı

        Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin büyük çoğunluğu yaşadıkları ülkelere dönüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 13:43 Güncelleme: 12.09.2023 - 13:57
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        Gurbetçilerin dönüş yolculuğu büyük oranda tamamlandı
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        Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule başta olmak üzere Hamzabeyli, İpsala, Pazarkule ve Dereköy sınır kapılarında zaman zaman yoğunluk yaşandı.

        Sınır kapılarından 22 Haziran'dan bu yana 2 milyon 630 bine yakın yolcu giriş yaptı. Avrupa'da yaşayan Türklerin dönüş yolculuğunun başlamasıyla 20 Temmuz'dan bu yana ise 2 milyon 555 bine yakın yolcu çıkış yaptı.

        Almanya'ya dönen Lütfi Balasar, AA muhabirine, tatilini tamamlayan çok sayıda gurbetçinin yaşadığı ülkeye gittiğini söyledi.

        Sınır kapılarındaki yoğunluğun azaldığını belirten Balasar, "Yurt dışında da okullar açıldı ancak benim küçük çocuğum olmadığı için dönüş yoluna yeni çıktık. Üniversitede okuyan bir kızım var 18 Eylül'de okula başlayacak. Yolların sakinlemesini bekledik. Memleketimizden gurbete gidiyoruz." dedi.

        Balasar, geliş yolunun mutlu dönüşün ise hüzünlü olduğunu dile getirdi.

        Almanya'ya dönen Halil Arslan da gurbetçilerin dönüş yolculuğunun büyük oranda tamamlanması dolayısıyla sınır kapılarının sakin olduğunu ifade etti.

        Tatilin güzel geçtiğini, memleketinden güzel anılar biriktirdiğini anlatan Arslan, "1974'ten beri yurt dışındayız. Vatanı düşünmediğimiz gün geçirmedik. Her ne kadar orada olsak da her gün vatanın hasretiyle uyanıyoruz." dedi.

        Kadir Gemenekli ise tatilini Çorum'da akraba ziyareti yaparak geçirdiğini anlattı.

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