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        AK Parti Edirne Merkez İlçe ile Lalapaşa, İpsala ve Enez ilçe başkanlıklarına atamalar yapıldı

        AK Parti Edirne Merkez, Lalapaşa, İpsala ve Enez ilçe başkanlıklarına atamalar yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 16:38 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:38
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        AK Parti Edirne Merkez İlçe ile Lalapaşa, İpsala ve Enez ilçe başkanlıklarına atamalar yapıldı
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        AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanlığında yapılan temayül yoklamasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in başkanlığındaki değerlendirme sonucunda 4 ilçe başkanlığında değişikliğe gidildi.

        Buna göre AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına Önder Özcan'ın yerine AK Parti Edirne Belediye Meclis Üyesi Engin Makak, İpsala İlçe Başkanlığına Hakan İlkdoğmuş'un yerine Mahmut Mehmet Tekin, Enez İlçe Başkanlığına Ali Mercanoğlu'nun yerine Eyüp Soydemir, Lalapaşa İlçe Başkanlığına Erhan Ayyıldız'ın yerine Seçkin Yörük atandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Belgin İba, kente katkı sağlamak için AK Parti teşkilatlarının tüm kademeleriyle canla başla çalıştıklarını belirtti.

        Genel seçimlerin ardından yerel seçim hazırlıklarına başladıklarını dile getiren İba, "İnşallah biz de Edirne'nin istediği, Edirne'nin kenetleneceği ve sahanın istediği bir adayla yerel seçimlere gitmek istiyoruz. Teşkilat olarak görevimiz bu ve bunun mücadelesini veriyoruz. İnşallah Edirne Belediyesi'ni alarak emeklerimizin karşılığını alacağımıza gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        İba, vatandaşların talepleri doğrultusunda Edirne'yi hak ettiği noktaya taşımak ve AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırma hedefiyle çalıştıklarını, her zaman partisi için daha fazla çalışma gayretinde olduğunu belirtti.

        Göreve başlayan ilçe başkanlarına başarı dileyen İba, geçen dönemde partiye hizmet eden ilçe başkanlarına da teşekkür etti.

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