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        Edirne'de kamyonet ve kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

        Edirne'de kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 09:28 Güncelleme: 13.09.2023 - 09:58
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        Edirne'de kamyonet ve kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
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        S.Y. idaresindeki 22 ABN 252 plakalı Edirne Belediyesine ait kamyonet ile E.Ö idaresindeki 34 FMN 939 plakalı süt ürünlerin taşıyan kamyon Yeniimaret Mahallesi İlyas Usta Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada kamyonet sürücüsü S.Y. yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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