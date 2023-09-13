Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler, can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılan denetim ve kontrollerini aralıksız sürdüren trafik ekipleri, diğer yandan bilgilendirilme çalışmalarına da devam ediyor.

Bu kapsamda trafik ekipleri, Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyünde Orman İşletme Yangın İlk Müdahale Merkezi görevlileriyle bir araya geldi.

Toplantıda, geçiş önceliği, emniyet kemerinin önemi, hız kuralları ve sürücülerde dikkat dağınıklığı konularında bilgilendirme yapıldı.

- Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyaretleri

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne Lisesi ve Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, okullarda incelemede bulunan Arpacı, yöneticilerden bilgi aldı.

Öğretmenlerle bir araya gelen Arpacı, yeni eğitim öğretim dönemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Arpacı, sınıfları da gezerek öğrencilerle sohbet etti.