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        Türk ve Bulgar yetkililer sınır güvenliği ve gümrük geçişleri için bir araya geldi

        Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen Türkiye-Bulgaristan Karma Komisyon Toplantısı'nda sınır güvenliği ve gümrük geçişleriyle ilgili konular görüşüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 10:19 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:24
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        Türk ve Bulgar yetkililer sınır güvenliği ve gümrük geçişleri için bir araya geldi
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        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türk ve Bulgar heyetleri Kapitan Andreevo Sınır Kapısı Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

        Toplantıda, sınır güvenliği, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele, gümrük geçişlerinin güvenli ve hızlı şekilde yapılaması noktasında uygulamaya alınabilecek tedbirler görüşüldü.

        İki ülke arasındaki diğer iş birliği çalışmaları konularının da değerlendirildiği toplantıya Türkiye'yi temsilen Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük ve diğer yetkililer katıldı.

        Toplantıya Bulgaristan adına İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zhivkov Kotsev, Sınır Polisi Genel Müdürü Rodaslov Kulevkov ve diğer yetkililer katıldı.

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