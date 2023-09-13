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        Trakya Üniversitesinde 21. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu başladı

        Trakya Üniversitesinde 21. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 11:19 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:26
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        Trakya Üniversitesinde 21. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu başladı
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        Makina Teorisi Derneği (MAKTED) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Kiper, Balkan Kongre Merkezindeki sempozyumda yaptığı konuşmada, özellikle gençlerin makina teorisi alanına yoğunlaşması gerektiğini söyledi.

        23 yüzyıl önce Arşimet'in geometri ve mekanik avantaj üzerine yaptığı çalışmalar, geliştirdiği prensipler ve bu prensipler üzerine geliştirdiği makinaların günümüzde kullanıldığını belirten Kiper, "Günümüzde hala Arşimet'e yaptığımız güncel yayınlarda atıf yapabiliyoruz. Bu çok az bilim dalında olan bir şeydir, çok eski kaynaklara hala atıf yapabilmek." dedi.

        Makina teorisi alanının eskimediğini ifade eden Kiper, şunları kaydetti:

        "23 yüzyıldır bu alan var, 23 yüzyıl sonra da bu alanda bir şeyler hareket etmesi gerekiyorsa ve bu bir makinayla yapay sistemde yapılacaksa makina teorisi alanındaki çalışma gerekecektir. Dolayısıyla bu alanın önemini bilerek bu alanda merak ederek bu alanda sorgulayarak çalışmalarımızı devam ettirmemiz ve gençlerimizi bu alana yönlendirmemiz gerekiyor.

        Üniversiteler olarak bizim her alanda yaptığımız şey paylaşım alanı yaratmak. İki şeyi vurgulamak istiyorum. Bir merak etmeye devam etmemiz lazım, iki paylaşmaya devam etmemiz lazım."

        Kiper, MAKTED'in makina teorisi alanında paylaşım için oluşturulmuş bir platform olduğunu dile getirdi.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu ve sempozyum yürütücüsü Doç. Dr. Mustafa Arda sempozyumun hayırlı olmasını diledi.

        Sunumlarla devam eden sempozyum 15 Eylül'de sona erecek.

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