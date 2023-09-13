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        Tekirdağ'da limandan 84 ton ekmeklik buğday çalınmasına ilişkin soruşturma sürüyor

        Tekirdağ'da kuru yük gemisinden 84 ton ekmeklik buğday çalınmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 11:52 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:52
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        Tekirdağ'da limandan 84 ton ekmeklik buğday çalınmasına ilişkin soruşturma sürüyor
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        Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda, gümrük sahasında ekmeklik buğdayları yasal sahiplerinden habersiz, gemiden tırlara yükleyip kaçak olarak ülkeye sokmaya teşebbüs ederken yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Diğer şüpheliler E.E, B.T. ve Z.E. Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi.

        Zanlılar savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Firari bir şüpheli aranıyor.

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