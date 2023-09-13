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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 13:23 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:23
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        Edirne'de asayiş
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        Barutluk Mahallesi'nde yaşayan Ö.T, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.

        Ö.T, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.D'yi Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Evden hırsızlık

        Uzunköprü'de evinden çeşitli ziynet eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.

        Atatürk Mahallesi'nde yaşayan V.S, evinden çeşitli ziynet eşyalarının çalındığını fark etti.

        V.S, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

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