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        Edirne'de bahçede çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de bir bahçede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 14:11 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:27
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        Edirne'de bahçede çıkan yangın söndürüldü
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        Tunca Nehri'nin Kirişhane mevkisindeki H.M'nin bahçesindeki palet ve odunlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yan taraftaki evin bahçesine de sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak, söndürüldü.

        Ekipler soğutma çalışmalarında olay yerindeki mutfak tüpünü daha güvenli bir noktaya taşıdı. Yangın nedeniyle maddi hasar oluştu ve bir çapa makinası kullanılamaz hale geldi.

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