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        Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 15:11 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:14
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        Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        B.A. idaresindeki 22 ACJ 188 plakalı otomobil, Şükrü Paşa Caddesi'nde M.I. yönetimindeki 34 EUH 458 plakalı otomobille çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerden M.I. ile yanındaki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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