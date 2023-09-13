Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Giriş: 13.09.2023 - 15:11 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:14
B.A. idaresindeki 22 ACJ 188 plakalı otomobil, Şükrü Paşa Caddesi'nde M.I. yönetimindeki 34 EUH 458 plakalı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden M.I. ile yanındaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.