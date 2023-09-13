Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) Dönem Başkanı Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic, Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:15 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BUA heyeti Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

        Aynı zamanda BUA Genel Sekreteri olan Rektör Tabakoğlu, elçilik ziyaretinde birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Büyükelçi Atay ise Trakya Üniversitesinin bölgede güçlü bir etkisinin olduğunu birliğin de Balkanlarda etkin bir rol oynadığını belirtti.

        Heyet temasları kapsamında Tiran New York Üniversitesi ve Tiran Üniversitesi'ni de ziyaret etti.

        - Fatih Caddesi Sağlıklaştırma Projesi

        Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Fatih Caddesi Sağlıklaştırma Projesi kapsamındaki ışıklandırma çalışmalarının başladığını bildirdi.

        Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin gelişmesine katkı sağlamak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

        Ekiplerin çalışmalara başladığını aktaran Balkan, "Havsa Atatürk Ortaokulu'ndan Üçgenpark-Kitap Kafe arası ana caddemizde kalan 1 kilometrelik çarşı alanımızı yeni nesil led aydınlatmalar ile aydınlatıyoruz. Bu çalışma ile Fatih Caddesi Sağlıklaştırma Projemizin son etabına da başlamış olduk." ifadelerini kullandı.

        - DEVA Partisi İl Başkanı Arda görevinden istifa etti

        DEVA Partisi Edirne İl Başkanı Kerem Arda, görevinden istifa etti.

        Arda, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan istişareler sonucunda il teşkilat üyelerinin görevlerinden istifa etme kararı aldığını belirtti.

        Göreve yeni seçileceklere başarı dileyen Arda, şunları kaydetti:

        "Aldığımız bu karardaki en büyük etken yaklaşan kongre sürecinde teşkilatlarda görev almak isteyecek yeni arkadaşlarımıza imkan ve yer açabilme arzusudur. Önümüzdeki süreçte göreve gelecek arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Eris varyantı habercisi!
        Eris varyantı habercisi!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek

        Benzer Haberler

        Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Edirne'de bahçede çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de bahçede çıkan yangın söndürüldü
        TRT Haber kameramanı Berk Söylemez hayatını kaybetti
        TRT Haber kameramanı Berk Söylemez hayatını kaybetti
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Antalya´da işlenen cinayetin faili, Edirne´de yakalandı
        Antalya´da işlenen cinayetin faili, Edirne´de yakalandı
        Antalya'da aranan cinayet şüphelisini jandarma Edirne'de yakaladı
        Antalya'da aranan cinayet şüphelisini jandarma Edirne'de yakaladı