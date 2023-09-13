Edirne'den kısa kısa Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) Dönem Başkanı Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic, Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BUA heyeti Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Aynı zamanda BUA Genel Sekreteri olan Rektör Tabakoğlu, elçilik ziyaretinde birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Büyükelçi Atay ise Trakya Üniversitesinin bölgede güçlü bir etkisinin olduğunu birliğin de Balkanlarda etkin bir rol oynadığını belirtti.

Heyet temasları kapsamında Tiran New York Üniversitesi ve Tiran Üniversitesi'ni de ziyaret etti.

- Fatih Caddesi Sağlıklaştırma Projesi

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Fatih Caddesi Sağlıklaştırma Projesi kapsamındaki ışıklandırma çalışmalarının başladığını bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin gelişmesine katkı sağlamak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Ekiplerin çalışmalara başladığını aktaran Balkan, "Havsa Atatürk Ortaokulu'ndan Üçgenpark-Kitap Kafe arası ana caddemizde kalan 1 kilometrelik çarşı alanımızı yeni nesil led aydınlatmalar ile aydınlatıyoruz. Bu çalışma ile Fatih Caddesi Sağlıklaştırma Projemizin son etabına da başlamış olduk." ifadelerini kullandı.

- DEVA Partisi İl Başkanı Arda görevinden istifa etti

DEVA Partisi Edirne İl Başkanı Kerem Arda, görevinden istifa etti.

Arda, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan istişareler sonucunda il teşkilat üyelerinin görevlerinden istifa etme kararı aldığını belirtti.

Göreve yeni seçileceklere başarı dileyen Arda, şunları kaydetti:

"Aldığımız bu karardaki en büyük etken yaklaşan kongre sürecinde teşkilatlarda görev almak isteyecek yeni arkadaşlarımıza imkan ve yer açabilme arzusudur. Önümüzdeki süreçte göreve gelecek arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz."