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        Trakya'da gıda denetimi yapıldı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda satışı yapan işletmeler denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:33 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:38
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        Trakya'da gıda denetimi yapıldı
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        Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak için denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Edirne'de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kasap, şarküteri, market, büfe gibi gıda satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, izlenebilirlik şartlarına ve muhafaza koşullarına uyulup uyulmadığına yönelik kontroller yapıldı.

        İl genelinde 15 ekip 35 gıda kontrol görevlisinin katıldığı denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Tekirdağ ve Kırklareli'nde de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri toplu tüketim yerlerini denetledi.

        Ekipler, işletmelerde sebze, meyve, ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza koşulları ile hijyen şartlarını kontrol etti.

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, gıda güvenilirliğinin korunması için denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

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