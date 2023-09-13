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        Edirne'deki denetimlerde 87 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 87 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 23:25 Güncelleme: 13.09.2023 - 23:25
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        Edirne'deki denetimlerde 87 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, komandolar ve özel harekat polislerinin katılımıyla il merkezi ile ilçelerde farklı noktalarda çalışma yaptı.

        Edirne otoban gişelerinde polis ekiplerince durdurulan 34 GJK 018 plakalı otomobilde Suriye uyruklu 6 düzensiz göçmen tespit edildi.

        Düzensiz göçmenleri taşıyan sürücüye 4 bin 500 lira ceza kesildi.

        Otomobil sürücüsü "göçmen kaçakçılığı" suçundan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri tarafından Lalapaşa, Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde yapılan denetimlerde ise Filistin, Irak, İran, Fas, Afganistan ve Pakistan uyruklu 81 düzensiz göçmen daha tespit edildi.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Edirne genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.

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