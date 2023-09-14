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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Enez ve İpsala'da ziyaretlerde bulundu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Enez ve İpsala ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 09:38 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:06
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Enez ve İpsala'da ziyaretlerde bulundu
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer ilçe kaymakamlığına vekalet eden İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'den Enez'deki çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi aldı.

        Belediye Başkanı Özkan Gönenç'i de ziyaret eden Sezer, muhtarlarla bir araya geldi.

        Muhtarların ilettiği konuları not alan Sezer, sıkıntıları yerinde görmek, ihtiyaçları ve talepleri muhataplarından dinlemenin önemli olduğunu dile getirdi.

        Turizm altyapısı, tarımsal sulama yatırımları, içme suyu çalışmaları ve ulaşım konularının değerlendirildiği toplantıda, iletilen konularda çözüm çalışmalarına ivedilikle başlanacağını belirten Sezer, kurum amirlerine konuların takip edilmesi yönünde talimat verdi.

        Vali Sezer, esnaf ziyaretlerinin ardından, Enez Kalesi ve Fatih Camisi'ni gezdi.

        Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığını da ziyaret eden Sezer, sahil güvenlik botuyla bölgede incelemede bulundu.

        - İpsala ziyaretleri

        Edirne Valisi Sezer, İpsala ilçesinde Kaymakam Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal'ı makamında ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Sezer, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda iletilen hususlar için hızla harekete geçileceğini belirtti.

        Türkiye'de üretilen çeltiğin önemli bir bölümünün İpsala'dan karşılandığını ifade eden Sezer, bölgenin, tarımsal üretime önemli bir katkısı olduğunu kaydetti.

        İpsala Aile Destek Merkezinin açılışını da yapan Sezer, stantları gezerek üretim yapan kadınları tebrik etti.

        Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile İpsala Ticaret Borsası ziyaretinde ise İpsala Organize Sanayi Bölgesi'nin yapım süreci hakkında bilgi aldı.

        Vali Sezer, ilçedeki çim ve süt üretim tesislerini de ziyaret etti.

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