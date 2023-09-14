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        Edirne'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 10:00 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:08
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        Edirne'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
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        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

        Bu kapsamda ilçede yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üstünde ve bazı adreslerde arama yapıldı.

        Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.D, B.S, L.D, G.K. ve Y.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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