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        Edirne'de gümrük kaçağı 57 şişe içki ele geçirildi

        Edirne'de polis ekiplerinin denetimlerinde gümrük kaçağı 57 şişe içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:02 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:02
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        Edirne'de gümrük kaçağı 57 şişe içki ele geçirildi
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        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne otoban gişeleri ve Keşan'da Büyük Cami Mahallesi'nde şüphelilerin otomobillerinde arama yaptı.

        Aramalarda gümrük kaçağı 57 şişe içki ve faturasız çok sayıda malzeme ele geçirildi.

        Şüpheliler M.T, E.Ç. ve S.Ç. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

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