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        TRT Haber kameramanı Berk Söylemez, son yolculuğuna uğurlandı

        Edirne'de, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 15:45 Güncelleme: 14.09.2023 - 16:00
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        TRT Haber kameramanı Berk Söylemez, son yolculuğuna uğurlandı
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        İstanbul Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Söylemez'in naaşı, Fatih Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

        Helallik alınması sonrası 39 yaşındaki Söylemez'in cenazesi Eski Cami'ye götürüldü.

        Annesi Sevinç ve babası Ali Söylemez ile ablası Reyhan Kaplan taziyeleri kabul etti.

        Söylemez'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığında toprağa verildi.

        Törene, Söylemez ailesi ve yakınları, Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, kurum müdürleri, TRT Haber Koordinatör Yardımcısı Zihni Oğuz Akın, TRT Haber Görsel Müdürü Tolga Çıplak, Edirne Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Nesim İba, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

        - 17 günlük yoğun bakımı mücadelesini kazanamadı

        Berk Söylemez, 27 Ağustos Pazar günü elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken İlhami Ertem Caddesi'nde bir taksinin açılan kapısına çarparak ağır yaralanmıştı.

        Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Söylemez, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, burada 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

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