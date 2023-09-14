Edirne'de "insan kaçakçılığı" iddiasıyla 19 şüpheli tutuklandı

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında son bir haftada yapılan denetimlerde 602 düzensiz göçmen yakalandı, 44 şüpheli de insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. İnsan kaçakçılığında kullanılan 32 araç, cep telefonları ve bir miktar paraya el konuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

"İnsan kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerden 19'u savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.