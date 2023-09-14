Edirne'de nalbur deposunda çıkan yangın söndürüldü

Aşağı Zaferi Mahallesi'nde bir firmanın etrafı çitlerle çevrili açık deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Depoyu saran yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarını takip etti.