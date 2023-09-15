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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi'nde "35. Ulusal Matematik Sempozyumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 09:47 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:59
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        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Matematik Bölümü ile Türk Matematik Derneği iş birliğinde düzenlenen sempozyum Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, uzun yıllardır süren etkinliğe ev sahipliğe yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

        Matematik eğitiminin önemine değinen Prof. Dr. Aydoğdu, "Yaptığım araştırmada matematikten en çok korkan öğrenciler Türkiye'de. Bunun nasıl aşılacağı konusu çok önemli. Matematikte gelişmemiz için bu korkuyu yenmemiz gerekiyor. Bu konuda kafa yormamız lazım." ifadelerini kullandı.

        Türk Matematik Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe Berkman ise güzel bir sempozyum temennisinde bulundu.

        Türk Matematik Derneği tarafından 1988 yılında ODTÜ'de başlatılan geleneğin uzun yıllar devam etmesini aktaran Berkman, "Sempozyuma katılan matematikçilerin bu sempozyumdan yaralanmalarını ve diyaloglar kurmalarını temenni ediyorum." diye belirtti.

        - TÜ öğretim üyeleri ve öğrencileri Nif Dağı Kazısına katıldı

        Trakya Üniversitesi (TÜ) öğretim üyeleri ve öğrencileri İzmir'deki Nif Dağı Araştırma ve Kazısına katıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Daniş Baykan ve öğrencileri ile Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Programı öğretim elemanı Öğr. Gör. Ceren Baykan ve öğrencileri kazı çalışmasında yer aldı.

        Kazı çalışmaları kapsamında düzenlenen sempozyum da gerçekleştirildi.

        - Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyaretleri

        Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, okulda incelemelerde bulunan Arpacı, yöneticilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Öğretmenlerle bir araya gelen Arpacı, sınıfları da gezerek öğrencilerle sohbet etti.

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