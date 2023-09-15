Edirne Valisi Yunus Sezer, Süloğlu ve Havsa'da ziyaretlerde bulundu Edirne Valisi Yunus Sezer, Süloğlu ve Havsa ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, ilçe kaymakamlığına vekalet eden Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı ve Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ı ziyaret etti, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Muhtarlarla bir araya gelen Sezer, iletilen talep ve önerileri dinledi, konuların titizlikle takip edileceğini ve neticelendirileceğini belirtti.

Sezer, ilçedeki taş çıkarma ve işleme tesisini de gezerek faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

- Havsa ziyaretleri

Vali Sezer, Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı ve Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sezer, muhtarlarla buluşmasında iletilen istek ve ihtiyaçları dinledi, notlar aldı.

Havsa'nın bütün yolların kesiştiği önemli bir kavşak olduğunu belirten Sezer, "Bu önemli bir avantaj ve bu avantajı iyi değerlendirmek istiyoruz. Diğer yandan tarım arazilerinin sulanması konusunu destekliyoruz. Bu dönem içerisinde elimizdeki tüm imkanlarla destek olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yapımı devam eden Havsa Kaymakamlığı hükümet konağı şantiye sahasını inceleyen Sezer, Batı ve yüklenici firma yetkililerinden süreçle ilgili bilgi aldı.

Kuzucu köyü yakınındaki Hızlı Tren şantiyesinde incelemelerde bulunan Sezer, Hızlı Tren inşasının tamamlandığında ülkenin en önemli lojistik hattı olacağını kaydetti.

Sezer, ilçedeki Osmanlı otağı, tekstil fabrikası ve et entegre tesisini de ziyaret etti.