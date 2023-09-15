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        Türkiye'nin çeltik üretiminin yarısına yakınının yapıldığı Edirne ovalarında hasat başladı

        Türkiye'nin pirinç üretiminin önemli bir kısmının yapıldığı Edirne'de ürün hasat ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 10:02 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:02
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        Türkiye'nin çeltik üretiminin yarısına yakınının yapıldığı Edirne ovalarında hasat başladı
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        Olgunlaşma döneminin ardından çeltik tavalarındaki suyun kurumasıyla biçerdöverler tarlalara girdi.

        Türkiye'nin çeltik üretiminin yarısına yakınının gerçekleştirildiği Edirne'de, bu yıl yaklaşık 500 bin dekarda ekim yapıldı.

        Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, çiftçilerin en iyi ve en kaliteli üretim için çalıştığını söyledi.

        Arabacı, "Bahar aylarındaki yağışlar nedeniyle bu yıl ekim biraz geçe kalmıştı. Bundan dolayı hasat da biraz geç başladı. Bir hafta sonra hasat mesaisi daha da yoğunlaşacak. Çeltik açısından bu yıl olumsuzluk yaşamadık ürünler gayet güzel. Umarım bol ve bereketli bir hasat olur. Üreticilerimiz emeklerinin karşılığını alır." dedi.

        İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer de "Edirne, ülkemizde pirincin yüzde 45'ini üreten bir il. İlçemiz ise pirincin yüzde 25'ini üretiyor. İpsala 210 bin dönüm çeltik ekim alanıyla ülkemiz ekonomisine büyük değer katıyor. Meriç Nehri'nin buradan geçmesi, iklim şartlarıyla bu güzel havzada çeltik üretimi yapılıyor. İlçemizde bu yıl yaklaşık 150 bin ton ürün hasat etmeyi bekliyoruz." diye konuştu.

        Sezer, mevsim koşullarına bağlı olarak hasat döneminin ekim ayının sonuna kadar süreceğini dile getirdi.

        - Dönüm başına 750-800 kilogram verim bekleniyor

        Yenikarpuzlu beldesinde çiftçilik yapan Kudret Akıncı da üretimde ekimden hasada kadar yoğun emek sarf ettiklerini söyledi.

        Emeklerinin karşılığını almak için çalıştıklarını belirten Akıncı, "Hasadımız başladı. Verim olarak dönümde 750-800 kilogram bekliyoruz. Biçildikten sonra belli olacak. 350 dekar yerimiz var. Tarlalarımıza 4 çeşit çeltik ektik. Hangisi daha verimli ise bir sonraki yıl onu ekeceğiz." dedi.

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