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        Uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlının evinde tarihi eser olduğu değerlendirilen eşyalar çıktı

        Edirne Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla baskın yaptığı evde uyuşturucunun yanı sıra tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 11:14 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:30
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        Uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlının evinde tarihi eser olduğu değerlendirilen eşyalar çıktı
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        Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla T.A'nın evine baskın düzenlendi.

        Evde yapılan aramada 1 gram metemfetamin, 1 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği, 12 av tüfeği fişeği, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 çatal, yüzük ile 27 sikke bulundu.

        T.A. gözaltına alındı.

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