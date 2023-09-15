Edirne'de jandarma ekiplerinden trafik eğitimi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri Keşan ilçesine bağlı Karlıköy'de 34 vatandaşın katılımı ile eğitim programı gerçekleştirdi.

Eğitimde temel trafik kuralları, traktörlerde devrilmede yaralanmaya karşı koruyan parçanın kullanılması ve önemi, tarım araçlarında reflektör kullanımı, motosiklet ve motorlu bisikletlerde kask ve yelek kullanımının önemi konuları hakkında bilgi verildi.