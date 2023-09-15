Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya Birlik ayçiçeği avans ödemesi fiyatını açıkladı:

        Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) ayçiçeği avans ödemesi fiyatını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 18:34 Güncelleme: 15.09.2023 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya Birlik ayçiçeği avans ödemesi fiyatını açıkladı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) ayçiçeği avans ödemesi fiyatını açıkladı.

        Trakya Birlikten yapılan yazılı açıklamada, 2023/2024 üretim sezonunda yağlık ayçiçeği ekim alanlarında bir önceki yıla nazaran yaklaşık yüzde 15'lik bir daralma gerçekleştiği belirtildi.

        Küresel ısınma sonucu yoğun kuraklık ve aşırı sıcakların etkisiyle ayçiçeği verimindeki ön görülemez kayıpların mübayaa sonuçlarında görüldüğü aktarılan açıklamada, "Ülkemiz için rekor üretimin gerçekleştirildiği bir önceki sezona göre gerek ekim alanlarındaki azalış gerekse de kuraklık ve yüksek sıcaklıkların etkisiyle toplam ülke rekoltesinin yüzde 30'un üzerinde bir azalışla 1,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceği beklenmektedir. Ülkemizde yaşanan kuraklık ve yüksek sıcaklıkların etkisiyle yağlık ayçiçeği üretiminde gerçekleşen ciddi rekolte düşüşüne karşılık, yağlık ayçiçeği üretiminde en büyük üreticiler olan Ukrayna ve Rusya'da önceki sezondan devrolan yüksek ürün stoklarına ek olarak müspet iklim koşulları altında beklentilerinde üzerinde 30 milyon tonu aşan rekolteye ulaşılacağı uluslararası kuruluşlar tarafından raporlanmaktadır. Dünya yağlı tohumlar rekoltesindeki müspet gelişmeler ışığında son bir aylık süreçte yağlık ayçiçeği ve ham yağ fiyatları yüzde 15'e varan oranda düşüş göstermiş olup yeni sezona ilişkin yüksek rekoltenin yanında önceki sezondan devrolan yüksek ürün stokları da fiyatlar üzerinde negatif baskı oluşturmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Tahıl koridorunda yaşanacak müspet gelişmelerin aşağı yönlü fiyat haraketliliğini daha da derinleştirebileceği belirtilen açıklamada çiftçilerin tarımsal üretimlerinden elde edeceği gelirin de sürdürülebilir refah seviyesinde olmasının önemine değinildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Tüm bu gelişme ve düzenlemelerin ışığında, ülkemizdeki mevcut gümrük rejimi uygulamaları, dünya rekoltesi ve beklenen fiyat seviyeleri, döviz kurlarının olası seyri, finansman maliyetleri gibi fiyatlamaya tesir eden tüm parametreler birliğimizce değerlendirilerek oluşan piyasa koşulları çerçevesinde 2023/2024 sezonunda üretici ortaklarımıza uluslararası sözleşme oranı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için 15 bin TL/Ton avans ödemesinde bulunulması karar altına alınmıştır. Takip eden süreçte yukarıda sayılan fiyatlama parametrelerinde üretici ortaklarımız lehine oluşabilecek müspet gelişmeler değerlendirilerek 'ön alım fiyatı' ilan edilecek ve bu suretle nihai alım fiyatımız oluşturulacaktır.

        Ham yağ oranına göre yapılan alımlarda yüzde 44 yağ oranlı baz fiyata göre yüzde 1,5 oranında çarpan kullanılarak üretici ortaklarımızın teslim ettiği ürünlerin fiyatı hesaplanacaktır."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Ayçiçeğinde avans ödeme fiyatı, ton başına 15 bin lira olarak açıklandı
        Ayçiçeğinde avans ödeme fiyatı, ton başına 15 bin lira olarak açıklandı
        Edirne'de 5 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de 5 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Kuraklık ve sıcaklar ayçiçeğinde verim ve yağda kayıplara neden oldu
        Kuraklık ve sıcaklar ayçiçeğinde verim ve yağda kayıplara neden oldu
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Keşan'da denetimlerde 38 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı
        Keşan'da denetimlerde 38 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı
        Edirne'de jandarma ekiplerinden trafik eğitimi
        Edirne'de jandarma ekiplerinden trafik eğitimi