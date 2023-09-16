Edirne'den kısa kısa Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Aziz Özcan ve Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Aziz Özcan ve Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, iş birlikleri ve ortak projelerin hayata geçirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Tabakoğlu, güreşlere sahip çıkmak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Trakya Üniversitesinin önemli organizasyonlara imza attığını belirtti.

Üniversite olarak kurumlar arası iş birliğini çok önemsediklerini aktaran Tabakoğlu, "Birlikte gerçekleştireceğimiz projelerle ata sporumuzu daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- TÜ'de Matematik Sempozyumu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Kongre Merkezinde "Matematik Sempozyumu" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, sempozyumda yaptığı konuşmada, öğrencilerde matematik korkusunu yenmek için daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Sınavlarda matematik netlerinin düşük olduğunu aktaran Aydoğdu, "Bununla ilgili çalışmalara baktığımda eğitim kısmının biraz az olduğunu gördüm. Matematik ve eğitim fakültesi biraz daha iç içe olmalı. Ayrıca en önemli nokta ise matematik ve korku. Yaptığım araştırmada matematikten en çok korkan öğrenciler Türkiye'de." ifadelerini kullandı.

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Zaim de yaşamda her şeyin matematik olduğunu anlattı.

Hukukun da matematiksiz olmayacağını dile getiren Zaim, "Mazhar Alanson bir keresinde ben müziğin matematiğini bilirim demişti. Müziğin matematiğini bildiği için bu kadar iyi bir besteci olabilmiş. Demek ki her şeyin bir matematiği var. Edebiyatın da, şiirin de var." dedi.

Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Figen Öke ve Türk Matematik Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe Berkman da sempozyuma katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Dört gün süren sempozyumda 30 oturumda 110 bildiri sunuldu, panel ve poster sunumları yapıldı.