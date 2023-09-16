Edirne'de geçen ay 655 konut satıldı

Edirne'de ağustosta 655 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde konut satışları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak 122 bin 91 oldu.

Edirne'de 655 konut satışının gerçekleştiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Edirne en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 44. sırada yer aldı. Konut satışlarında İstanbul 17 bin 408 satış ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 7 satış ve yüzde 9 pay ile Ankara, 6 bin 504 satış ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satışının en az olduğu iller sırasıyla 39 konut ile Ardahan, 67 konut ile Hakkari ve 139 konut ile Artvin oldu. 655 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışının yüzde 0,5'inin gerçekleştiği Edirne'de konutların 196'sı ilk satış, 459'u ise ikinci el satış olarak gerçekleşti."