Edirne Valisi Sezer'den Söylemez'in ailesine taziye ziyareti Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer çifti, Söylemez ailesini evinde ziyaret etti.

Berk Söylemez'in annesi Sevinç ve babası Ali Söylemez ile bir süre görüşen Sezer çifti, aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Sezer, Edirne Haber Gazetesi'ni de ziyaret ederek Söylemez'in mesai arkadaşlarına başsağlığı dilediğinde bulundu.