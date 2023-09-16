Edirne Valisi Yunus Sezer, şehit Yavuz Zogo'nun annesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, Zogo'nun annesi Münevver Zogo'ya geçirdiği rahatsızlık sebebiyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette Sezer'in eşi Canan Sezer de yer aldı.

- Saros Turizm Bölgesi toplantısı

Edirne Valiliğinde Saros Turizm Bölgesi toplantısı düzenlendi.

Sezer başkanlığındaki toplantıda, yapılacak çalışmalarda doğal dengeyi gözeten, bütüncül bir planı içeren ve tüm paydaşların mutabık kaldığı çözümlerle hareket edilmesi yönünde karar alındı.

- Vali Sezer incelemelerini sürdürüyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, Hıdırağa köyü mevkisinde tespit edilen termal suyun çıkarılarak turizm veya seracılık faaliyetlerinde değerlendirmesi için başlanacak çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

İnceleme ardından yetkililerden bilgi alan Sezer, bölgedeki potansiyeli tam olarak kullanabilmek için ilave kaynakların incelenmesine devam edildiğini kaydetti.