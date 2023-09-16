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        Edirne'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Edirne'de, Türk Kızılay Edirne Kan Bağış Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 15:43 Güncelleme: 16.09.2023 - 15:54
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        Edirne'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
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        Edirne'de, Türk Kızılay Edirne Kan Bağış Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Saraçlar Caddesi'nde kurulan çadıra gelen vatandaşlar kan bağışında bulundu.

        Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi Ekip Doktoru Wasim Zaben, yaz aylarında kan bağışının düştüğünü söyledi.

        Okulların açılması ve yaz tatilinin sona ermesiyle bağış oranında artış beklediklerini belirten Zaben, kurumlar ve üniversitede de kampanya düzenleyeceklerini ifade etti.

        Bir hastanın kan ihtiyacı olduğu zaman, yakınlarının kan merkezine gelerek replasman bağışçısı olarak kan verebileceğini anlatan Zaben, kan bağış kampanyalarının da artarak devam edeceğini belirtti.

        Kan bağışında bulunan vatandaşlardan Soner Karşılıklı da 12. bağışını yaptığını belirterek, hem bir canı kurtardığını hem de sağlık bulduğunu kaydetti.

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