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        Edirne'de bir haftada 1975 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde 1975 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 22:37 Güncelleme: 16.09.2023 - 22:51
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        Edirne'de bir haftada 1975 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde 1975 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne Jandarma Komutanlığı ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler il merkezi ve ilçelerde birçok noktada denetim yaptı.

        Bir haftadır aralıksız devam eden denetimlerde Suriye, Pakistan, Afganistan, Irak, İran ve Filistin uyruklu 1975 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Edirne genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.

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