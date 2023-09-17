Trakya Üniversitesince "Enez Sempozyumu" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçelerin coğrafyası, tarihi, kültürel yapısı ve ekonomisi ile ele alındığı sempozyumlar, Enez Kaymakamlığı ve Enez Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Enez Sempozyumu" ile devam etti.

Enez Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumda iki gün boyunca 14 oturumda 64 katılımcı 56 bildiri sundu.

Konferansa İlçe Kaymakam Vekili Ömer Sevgili, Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Belediye Başkanı Özkan Günenç, kurum müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve ilçe halkı katıldı.

Sempozyumun ardından Gala Gölü, Enez Kalesi ve ilçedeki tarihi yerler katılımcılara tanıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne’nin ve ilçelerinin değerlerini, kültürünü ve bilinmeyen yönlerini ortaya koymak adına yoğun bir gayretle çalıştıklarını belirtti.

Tarih boyunca değerini koruyan ve eşsiz güzellikleri ile ön plana çıkan Enez’i daha ileri noktalara taşıyarak marka değerini artırmayı amaçladıklarını dile getiren Tabakoğlu, "Sempozyuma vermiş oldukları destekten ötürü Enez Kaymakam Vekili Ömer Sevgili ve Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ile sempozyumun hayata geçirilmesi adına göstermiş olduğu çabadan dolayı başta İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hayati Arda olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

- Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, tam bağımsız, müreffeh, güçlü ve öncü bir Türkiye için mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, "önce ahlak ve maneviyat" ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

İsraf ve faiz ekonomisi yerine üretim ve istihdam ekonomisini savunmaya devam edeceklerini ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Özgürlüklerin teminat altına alındığı, tam bağımsız, müreffeh, güçlü ve öncü bir Türkiye için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Yaşanabilir bir Türkiye’yi inşa edene dek, yeniden büyük Türkiye'yi tesis edene dek, adil ve yeni bir dünyayı kurana dek canla başla gayret göstermeye devam edeceğiz. Varsın birileri yersiz ve gereksiz tartışmalarla vakit kaybetsin, biz ülkemizin problemlerinin çözümüne odaklanmaya devam edeceğiz. Varsın birileri yalan, iftira ve hakaretlerle algı oluşturmaya devam etsin, biz sözün güzelini söylemeye, işin de doğrusunu yapmaya devam edeceğiz. Aynı inanç, azim ve kararlılıkla işte biz buradayız ve burada olmaya, 85 milyonun hakkını koruyup gözetmeye, ahlakı ve adaleti öncelemeye devam edeceğiz."