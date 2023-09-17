Keşan'da motosiklet festivali düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keşan Motosiklet Kulübü, Bendis AVM ve Aytemiz Polatcan Akaryakıt iş birliğinde düzenlenen "Keşan Motofest" Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'ndeki konserle başladı.

Katılanların motosikletleriyle şehir turu attığı festival kapsamında akrobasi gösterileri düzenlendi.

Çeşitli etkinliklerin de yer aldığı festival, kapanış konseriyle tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, festival kapsamında harika iki gün geçirdiklerini belirtti.

Kortej ile şehri turlarken, aksiyon dolu gösteriler ve harika konserlerle eğlendiklerini dile getiren Helvacıoğlu, misafirlerini önümüzdeki yılki festivalde tekrar ağırlamak istediklerini ifade etti.