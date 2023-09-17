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        Edirne'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

        Edirne'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" ve "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 18:09 Güncelleme: 17.09.2023 - 18:40
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        Edirne'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi
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        Edirne'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" ve "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

        Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen kadınlar, bisikletlerini balon ve çeşitli objelerle süsledi.

        Edirne Belediyesi Bandosu'nun seslendirdiği şarkılar eşliğinde dans eden kadınlar, fotoğraf çektirdi.

        Organizasyon sorumlusu Esranur Demircan, yaptığı konuşmada, 2013'te İzmir'de başlayan "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nu Edirne'de 8. kez düzenlediklerini söyledi.

        Şehirlerin insan odaklı, yaşanabilir, bisiklet dostu ve sağlıklı kentler olarak yeniden tasarlanmasını istediklerini belirten Demircan, "Her an bir trafik kazasına kurban gitmekten korkuyoruz. Son yıllarda Türkiye'de trafik kazalarında kaybettiğimiz canlar artıyor ve biz çok üzgünüz. Motorlu taşıtların neden olduğu kazalarda bisikletli ölümlerinin durmasını, bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını ve trafikte bisiklet farkındalığının tüm toplumda oluşması için kamudan yerel yönetimlere, özel sektörden sivil toplum kuruluşlarına tüm paydaşların işbirliğini ve desteğini görmek istiyoruz." diye konuştu.

        Demircan, TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez'in de geçen günlerde bisikletiyle giderken taksinin açılan kapısına çarparak hayatını kaybettiğini dile getirdi.

        Söylemez'in vefatının üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Demircan, "Lütfen bizler de dikkat edelim, taksi ve araç sürücüleri de lütfen çok dikkatli olsun. Kapıları açarken lütfen arkaya bir kez bakın, sizin bir saniye ayırmanız bir insanın bir ömür boyu kurtulmasına neden olabilir." dedi.

        Yaklaşık 50 bisikletli kadın, Saraçlar Caddesi'nden geçerek Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Anıtı'na kadar pedal çevirdi.

        Öte yandan Tunca Köprüsü'nde bisikletten düşen kadına sağlık ekibince müdahale edildi.

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