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        Edirne'deki denetimlerde 236 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 236 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 19:08 Güncelleme: 17.09.2023 - 19:20
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        Edirne'deki denetimlerde 236 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 236 kişi yakalandı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ile ilçelerde farklı noktalarda denetimlerini sürdürdü.

        Kıyık Caddesi'ndeki kontrol noktasında polis ekiplerince durdurulan 2 takside 6 düzensiz göçmen tespit edildi.

        Taksi sürücülerine idari işlem yapılırken, il genelinde yapılan kontrollerde 230 düzensiz göçmen daha yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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