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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencisi Hasan Cengiz, 23. Sındırgı Yağcıbedir Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 11:21 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:21
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        Edirne'den kısa kısa
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencisi Hasan Cengiz, 23. Sındırgı Yağcıbedir Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleştirilen güreşlere 400 pehlivanın katıldığı belirtildi.

        TÜ Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hasan Cengiz'in finalde Menderes Saltuk ile yaptığı mücadeleyi kazanarak birinci olduğu aktarılan açıklamada, "Trakya Üniversitesi olarak öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        - Prof. Dr. Varol'dan veda ziyareti

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Varol, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na veda ziyareti gerçekleştirdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu emekli olan Varol'a özverili çalışmalarından ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

        Varol'un uzun süredir muayene ücretleriyle "Bir öğrenci de sen okut" kampanyası destek olduğunu belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

        "Benim çocuklarımın doğumunu gerçekleştirmiş, birçok evladın dünyaya gelmesine şahitlik etmiş değerli bir hocamızdı. Kendisine verdiği emekler için teşekkür ediyoruz. Emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz."

        Prof. Dr. Varol da Trakya Üniversitesi ailesinin bir parçası olmaktan her zaman mutluluk duyduğunu belirterek, gönül bağının her zaman devam edeceğini kaydetti.

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