Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Edirne'de hakkında 17 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler Y. İ. K'nın (25) kimlik sorgusunda "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ile "yağma" suçlarından arandığı ve bu suçlardan hakkında 17 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirledi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.