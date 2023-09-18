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        Edirne'de jandarmadan siber suçlarla mücadele eğitimi

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri siber suçlarla mücadele eğitimi vermeyi sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 12:17 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:19
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        Edirne'de jandarmadan siber suçlarla mücadele eğitimi
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        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri siber suçlarla mücadele eğitimi vermeyi sürdürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, jandarmanın dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarına ara vermeden devam ettiği belirtildi.

        Edirne Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin köylerde vatandaşları bilgilendirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Vatandaşlara siber zorbalık, güvenli sosyal medya kullanımı, dijital bağımlılık, tarım aleti dolandırıcılığı, oltalama, parola güvenliği, tatil ve otel dolandırıcılığı, yasadışı bahis, kapora dolandırıcılığı konularında bilgi veriliyor.

        Siber dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenerek maddi ve manevi kaybın önlenmesine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri ile siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarımıza yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir."

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