Edirne'de "5. Uluslararası Tarım, Yaşam Bilimleri ve Biyoloji Kongresi" başladı

Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "5. Uluslararası Tarım, Yaşam Bilimleri ve Biyoloji Kongresi" başladı.

Balkan Kongre Merkezinde Trakya Oda Orkestrasının konseriyle başlayan kongrede tanıtım filmi gösteriminin ardından açılış konuşmaları yapıldı.

Tarım alanının geleceğinin konuşulacağı kongre 18-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kongrede yurt dışından çok sayıda akademisyen ve uzmanın yer alacak.

TÜ Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Balkan Tohumcular Birliği Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, AA muhabirine, kongre dizisine 2018'de başladıklarını belirtti.

Kaya, kongreye salgın döneminde de ara vermediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gerçekten Trakya Üniversitesinin çok güzel imkanları var ve bu yıl rekor katılıma da ulaştık. Yani dünyanın 33 farklı ülkesinden 833 bildiri ve 2 binden fazla yazarın katkı sağladığı uluslararası yaşam bilimleri kongresini başlatmış bulunuyoruz.

Burada tabii yüksek oranda bir katılım var. Sadece kongreye 250 civarında katılımcı var. Aynı zamanda 400'den fazla da dünyanın farklı yerlerinden Amerika'dan, Portekiz'den, Tayvan'dan, Cezayir'den, Nijerya'dan her yerden katılımcılar da hem kongremizi çevrim içi olarak takip ediyor hem de çevrim içi sunumlarla yapıyor. Kongremiz 3 gün boyunca devam edecek."

Edirne'nin tarihi misyona sahip bir kent olduğunu vurgulayan Kaya, Trakya Üniversitesinin de Balkanların en büyük üniversitesi olduğunu ifade etti.

Kongrede sadece tarım alanında tartışmaların olmayacağını dile getiren Kaya, küresel ısınma, çevresel etkiler, sağlık ve gıda gibi konularında ele alınacağını iletti.

Amaçlarının insan yaşamına katkı sağlamak olduğunu söyleyen Kaya, kongreye ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını belirtti.