Edirne'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen köy camisinin yıkımına başlandı

Edirne'nin merkeze bağlı Tayakadın köyünde depreme dayanıksız olduğu belirlenen caminin yıkımına başlandı.

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle ibadete kapatılan cami boşaltıldı.

Çevredeki yolları trafiğe kapatan İl Özel İdaresi ekipleri, yıkıma başlamak için cami yanındaki Şehit Cem Havale İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin öğle arasına girmesini bekledi.

Ekipler, caminin minaresini yıkarak çalışmalarına başladı.

Köy muhtarı Erkut Deveci, AA muhabirine, Edirne Valiliğine başvurarak ayrıntılı deprem dayanıklılık testi yaptırdıklarını ve caminin depreme dayanıksız olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Caminin kapatılarak yıkılmasına karar verildiğini belirten Deveci, "İl Özel İdaresi ekipleri camimizin minaresinin yıkımını gerçekleştirdi. Kendilerine, bize olan yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Minarede sorunsuz, kazasız, belasız bir yıkım gerçekleştirildi." diye konuştu.

İnşasına 1958 yılında başlanan ve 1960 yılında ibadete açılan caminin minaresinin yapıya 1963 yılında ilave edildiği öğrenildi.