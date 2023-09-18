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        Edirne Valisi Sezer'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:34 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:34
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        Edirne Valisi Sezer'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sezer, mesajında Türkiye'nin, şehit ve gazilerin bu uğurda verdikleri şanlı mücadele ile vatan haline geldiğini belirtti.

        Vatanın bağımsızlığı ve bölünmezliği uğrunda canlarını feda etmekten bir an bile kaçınmayan kahraman gazi ve şehitlerin ülkenin medarıiftiharı olduğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

        "Kahraman gazilerimize devletimizin verdiği önemin ifadesi olarak, 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'gazi' unvanının verildiği günün yıl dönümünü 'Gaziler Günü' olarak kutlamaktayız. Bin yıldır barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımız bu cennet vatanın, şehitlerimiz ve gazilerimizden emanet olduğunun bilinciyle, Türk milleti şehitlerini, gazilerini ve onların ailelerini hiçbir zaman unutmamış ve gönlünde daima özel bir yere koymuştur.

        Bizler gazilerimizden ve şehitlerimizden miras kalan bu cennet vatanı canımız pahasına savunmayı, yüceltmeyi sürdüreceğiz. Millet olarak dün olduğu gibi bugün de onlardan aldığımız güçle birlik ve beraberliğimizi koruyarak bağımsız bir şekilde bu topraklarda yaşamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Gaziler Günü'nü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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