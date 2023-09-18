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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gazilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 16:37 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:45
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gazilerle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Gürkan programda yaptığı konuşmada, gazilik unvanının hayatta olan bir insanın taşıyabileceği en yüce makam olduğunu belirtti.

        Gazilerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı olduğunu ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

        "Sizler, Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'nda, Güneydoğu'da, 15 Temmuz'daki hain kalkışmada vatan uğruna canını vermekten bir an bile çekinmeyen kıymetlilerimizsiniz, göz bebeklerimizsiniz. Bu anlamlı günde sizlerle ne kadar gurur duyduğumuzu, ne kadar onur duyduğumuzu bir kez daha söylemek isterim. İyi ki varsınız. Bu milletin kültüründe, bu milletin genlerinde, bu milletin geleceğe bakışında, umudunda hep var olun. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 'ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' diyerek vatanını, bayrağını canı pahasına koruyan tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutluyorum."

        - Konservatuar yetenek sınavı yapıldı

        Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı piyano, keman, yan flüt, klarnet ve viyolonsel kursları yetenek sınavı yapıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 16-17 Eylül'de gerçekleşen sınava 300 öğrenci başvuru yaptı.

        Sınavda, uzman eğitmenler, adayların beden yapısı, ses, diksiyon ve kulak yapısı gibi özelliklerini değerlendirdi.

        Sınavı başarıyla tamamlayan 125 öğrenci, bir yıl boyunca kurslardan ücretsiz yararlanacak.

        - Karaburun'dan Tabakoğlu'na ziyaret

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Onur Karaburun, kendisine hayırlı olsun ziyareti yapan Tabakoğlu’na iadeiziyarette bulundu.

        Tabakoğlu, Edirne'de her kurumla olduğu gibi İl Emniyet Müdürlüğü ile de uyum içerisinde çalıştıklarını ve her zaman iş birliğine açık olduklarını belirterek Karaburun’a teşekkür etti.

        Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu da yer aldı.

        - İpsala Kaymakamı Sevgili, çeltik hasadına katıldı

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçede devam eden çeltik hasadına katıldı.

        Sevgili, üretici Hasan Yavaş'ı arazisinde ziyaret ederek hasadın hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Üretici Yavaş da Sevgili'ye teşekkür etti.

        Ziyarette kurum müdürleri de yer aldı.

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