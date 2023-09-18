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        19 Eylül Gaziler Günü mesajları

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 17:33 Güncelleme: 18.09.2023 - 17:33
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        19 Eylül Gaziler Günü mesajları
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        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İba, mesajında Türk milletinin şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

        Şehit ve gazilerin vatanın onur ve gurur kaynağı olduğunu ifade eden İba, şunları kaydetti:

        "Geçmişte olduğu gibi her zaman gazilerin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Gazilerimiz Anadolu topraklarını vatan kılma mücadelesinin öncüleridir. Onların aziz hatıraları, milletimizin yüreğinde sonsuz bir saygı ve minnetle yaşamaya devam ediyor. Gazilik ve şehitlik, milletimiz için en büyük onur ve şeref kaynağıdır.

        Bu anlamlı gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gazilere olan vefa borcunun bir ifadesidir. Gazilerimize olan minnetimiz her zaman devam edecektir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz."

        - Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

        Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin de mesajında Türk milletinin gururla ve şerefle taşıdığı bir unvan olan gaziliğin, rütbelerin en büyüğü olan şehitlikten sonra gelen en kutsal rütbe olduğunu belirtti.

        Şehitlik ve gaziliğin, vatan sevgisini, milli ve manevi değerlerini her şeyden üstün tutan Türk milleti için ulaşılabilecek en yüce makamlar olduğunu dile getiren Tekin, "Ülkemizin bağımsızlığı, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğruna üstün fedakarlıklar göstererek, canı, kanı pahasına göğsünü siper eden şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları kıyamete kadar hafızalardan silinmeyecektir. Milletimizin özgürlüğü için canlarını seve seve ortaya koyan kahramanlarımızla ne kadar övünsek azdır. Onlar bizim medarıiftiharımızdır. Yeni nesillere şehidi şehit yapan, gaziyi gazi yapan medeniyet değerlerimizin anlatılması çok önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle Gaziler Günü'nü kutluyor, büyük ecdadımıza, şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        - TEMAD İl Başkanı Bildiş

        Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Edirne İl Başkanı Aydın Bildiş de tarih sahnesinde var olduğu günden itibaren her zaman hür ve bağımsız yaşamış bir milletin evlatları olmanın gururunu, bu uğurda bedeller ödemiş sayısız kahramana borçlu olduklarını belirtti.

        Milli değerlere yönelen her türlü tehdidi savuşturmak ve vatan toprağını savunmak uğruna, "ölürsem şehit, kalırsam gazi" düşüncesi ile vazifeye koşan sayısız kahramanın bıraktığı emanetin bilincinde ve sorumluluğunda olduklarını dile getiren Bildiş, şunları kaydetti:

        "Mensupları arasında gazi emekli astsubaylar bulundurmaktan onur duyduğumuz Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Edirne İl Başkanlığı mensupları adına, Mustafa Kemal Atatürk’e 19 Eylül 1921'de gazilik unvanı ve mareşallik rütbesinin verilmesinin yıl dönümünü ve Gaziler Gününü kutlarım. Milletçe çok şey borçlu olduğumuz ve hatıralarını her zaman yaşatacağımız başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimizi rahmet ve minnetle anar, hayatta olan gazilerimize saygılar sunarım."

        - EDGED Başkanı Güner

        Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği (EDGED) Başkanı Veysel Güner de gazilerin ülkenin ve milletin istikbali için canlarını ortaya koyduğunu belirtti.

        Türk milletinin istikbali için canlarını ortaya koyarak yaptıkları mücadele sonunda gazilik mertebesine yükselen tüm kahramanların Gaziler Günü'nü tebrik ettiğini dile getiren Güner, "Başımızın tacı olan şehit ve gazilerimize minnet borçluyuz. Bin yıldır, onların sayesinde bu topraklar bize vatan olmuştur. Tarih boyunca topraklarımız için defalarca kahramanlarımız canlarını ortaya koymuştur. Bunun son örneği de 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşanmıştır. Kahramanlarımız canlarıyla, kanlarıyla bedeller ödemiş, bu cennet vatanı bize emanet etmiştir. Biz de bu cennet vatanımıza, tüm varlığımızla sahip çıkacak, gelecek nesillerimize ecdadımızdan aldığımız gibi teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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