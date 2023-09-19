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        Edirne'de aranması olan 14 zanlı tutuklandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranması olan 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 09:01 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:01
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        Edirne'de aranması olan 14 zanlı tutuklandı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranması olan 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        İlçede son bir haftadaki çalışmalarda aranması olan 27 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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