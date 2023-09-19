Edirne Valisi Sezer, Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte yapım çalışmaları süren Edirne Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meriç Nehri kenarı ile İzzet Arseven Kent Ormanı'nda yapılan Millet Bahçesini ziyaret eden Sezer, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Sezer, ağaç dikim, yeşil alan kazandırma, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi.