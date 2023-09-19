Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer, Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte yapım çalışmaları süren Edirne Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 09:04 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Sezer, Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte yapım çalışmaları süren Edirne Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meriç Nehri kenarı ile İzzet Arseven Kent Ormanı'nda yapılan Millet Bahçesini ziyaret eden Sezer, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Sezer, ağaç dikim, yeşil alan kazandırma, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Edirne'de aranması olan 14 zanlı tutuklandı
        Edirne'de aranması olan 14 zanlı tutuklandı
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Edirne'de konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Edirne'de konuştu:
        Akşener: İttifak sistemini reddediyoruz
        Akşener: İttifak sistemini reddediyoruz
        19 Eylül Gaziler Günü mesajları
        19 Eylül Gaziler Günü mesajları
        Edirne'de Ahilik kutlamalarında terzi Erdoğan Bulut şet kuşandı
        Edirne'de Ahilik kutlamalarında terzi Erdoğan Bulut şet kuşandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa