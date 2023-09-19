Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 19.09.2023 - 09:40 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:40
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimler esnasında durumlarından şüphelendikleri O.G. ve Ü.D'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.